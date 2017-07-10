Дэниел Крэйг снова сыграет Джеймса Бонда

Английский актер Дэниел Крэйг, сыгравший агента 007 в четырех фильмах бондианы, вернется к роли Джеймса Бонда. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает The Independent со ссылкой на источники.

Отмечается, что продюсер франшизы Барбара Брокколи уже утвердила актера. По словам источников, продюсер сочла Тома Хиддлстона, претендента на роль агента 007, «слишком самодовольным и недостаточно брутальным».

Брокколи планирует договориться с британской певицей Адель, чтобы она спела тему к новому фильму серии. Ее песня к картине «007: Координаты "Скайфолл"» выиграла премии «Грэмми» и «Золотой глобус».

Материалы по теме С новым Бондом Постеры ко всем фильмам об агенте 007 в галерее «Ленты.ру»

В ноябре 2015 года вскоре после премьеры фильма «007: Спектр» Крейг заявил, что скорее перережет себе вены, чем снимется в еще одном фильме о Бонде.

Кинофраншиза о Джеймсе Бонде — серия экранизаций романов Яна Флеминга о вымышленном агенте британской разведки MI6. С 1962 года на студии EON Productions вышло более 24 лент, общие кассовые сборы превысили 13 миллиардов долларов. В главной роли, помимо Крэйга, снимались Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан.