Дэниел Крэйг опроверг появление в новом фильме о Бонде

Британский актер Дэниел Крэйг не соглашался сниматься в роли агента 007 в новой ленте бондианы. Никаких решений еще не было принято, заявил артист в интервью на радио Magic 106.7.

«Об этом очень много говорят, но никаких официальных заявлений об этом нет, а мне не нужно сниматься [в новой картине] ради денег», — отметил Крэйг.

Актер подчеркнул, что продюсеры очень хотят поскорее начать работу над новым фильмом. «Теоретически я бы хотел сделать это, но ничего еще не решено», — объяснил он.

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В июле сообщалось, что продюсер франшизы Барбара Брокколи уже утвердила Крэйга на роль агента 007 в продолжении бондианы, сочтя другого претендента, актера Тома Хиддлстона, «слишком самодовольным и недостаточно брутальным».

После премьеры фильма «007: Спектр» в 2015 году Крейг объявил, что скорее совершит суицид, чем снимется в еще одной картине о британском спецагенте.

Кинофраншиза о Джеймсе Бонде — серия экранизаций романов Яна Флеминга о вымышленном агенте британской разведки MI6. Крэйг сыграл Бонда в четырех последних лентах. Помимо него в главной роли снимались Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан.