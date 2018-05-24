Британская разведка решила нанимать больше женщин-шпионов

Секретная служба разведки Великобритании (MI6) собирается запустить телевизионную рекламу для того, чтобы привлечь в свои ряды больше женщин и представителей этнических меньшинств. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что реклама, которую планируют показывать по телеканалу Channel 4 News около 19:30 по местному времени (17:30 мск), будет начинаться с появления акулы, которая «обычно символизирует зло в фильмах о Джеймсе Бонде».

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В прошлом году MI6 запустила рекламу в кинотеатрах. «Мы хотим, чтобы люди, которые никогда не задумывались о том, чтобы присоединиться к MI6, вступили в наши ряды», — заявил глава британской Секретной разведывательной службы Алекс Янгер.

Сообщается, что зарплата начинающих сотрудников составляет около 35–37 тысяч фунтов стерлингов (46,9-49,5 тысячи долларов США). По словам представителей британских властей, после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери выросло число желающих работать на MI6. Согласно официальным данным, опубликованным в марте 2016 года, 24,1 процента руководителей и 37,8 процента сотрудников Секретной службы разведки составляют женщины.

Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

В середине мая стало известно, что бывшего российского шпиона выписали из больницы, следователи продолжают его допрашивать.

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