Российский ведущий и музыкант умер в Колумбии

Шоумен и музыкант Андрей Бородин скончался в Колумбии. Об этом в четверг, 21 июня, РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского посольства в стране Евгений Наумов.

«В мае этого года его тело было обнаружено в запертом номере в отеле Медельина. По данным полиции, никакого криминала там нет, это была ненасильственная смерть», — уточнил он.

Наумов добавил, что диппредставительство держит ситуацию под контролем и взаимодействует с местными властями. Он отметил, что в Колумбию уже прилетела мать погибшего.

Бородин был участникам таких телевизионных шоу, как Comedy Club, «Звезды сошлись», «Голос», «Время покажет», «Званый Ужин» и «Популярная правда». В октябре 2017 года он выпустил свой первый клип на песню Не made in China. Артист не раскрывал свою дату рождения в социальных сетях, но по данным из открытых источником, ему было 25-26 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!