Известный телеведущий ущипнул девушку и пошел под суд

Британский телеведущий Джон Лесли (John Leslie) предстал перед судом по обвинению в нападении на женщину в ночном клубе. Об этом сообщает шотландское бюро The Sun.

По версии следствия, 53-летний шоумен залезал руками под одежду женщины и трогал ее. Инцидент произошел летом 2017 года в эдинбургском ночном клубе Atik.

На слушаниях, проходивших ранее, Лесли через своего адвоката выражал несогласие с обвинениями и полностью отрицал свою причастность к делу. 18 июня он впервые лично предстал перед судом.

Лесли начал карьеру в 1989 году, став первым шотландцем, ведущим эфиры на «Би-би-си». Он участвовал как в создании утренних телепередач (This Morning), так и популярных развлекательных шоу (Wheel of Fortune). Также некоторое время он был радиоведущим на станции Forth 2. Во время романа с оскароносной британской актрисой Кэтрин Зета-Джонс Лесли был частым героем фотохроники.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!