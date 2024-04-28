Вместе с одним из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» задержали его брата

Вместе с фигурантом дела о теракте в «Крокусе» Курбоновым задержали его брата

Вместе фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле», гражданином Таджикистана Джумохоном Курбоновым был задержан его брат. Об этом РИА Новости рассказал сотрудник хостела, в котором они проживали.

По его словам, Курбонов был задержан вместе с родственником. Его брат не возвращался в хостел после трагедии в Красногорске, заявил собеседник агентства.

Согласно оглашенным материалам, Курбонов находится в России нелегально, проживал в одном из столичных хостелов и был незаконно устроен на работу. По версии следствия, он занимался обеспечением террористов средствами телекоммуникационной связи и их систематической оплатой.

О задержании Курбонова стало известно в пятницу, 26 апреля. Ему, как и всем остальным, вменяется совершение теракта, произошедшего в подмосковном «Крокусе» перед концертом группы «Пикник» 22 марта.

