В деле о теракте в «Крокусе» появился новый фигурант из Таджикистана

РБК: задержан новый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Курбонов из Таджикистана

Новый фигурант появился в уголовном деле о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в отделе полиции.

По его данным, задержан гражданин Таджикистана Джумохон Курбонов 2003 года рождения. Он является уроженцем города Пархор.

Ему, как и всем остальным, вменяется совершение теракта. Всего по делу арестовано 12 человек.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным, количество жертв достигло 143.