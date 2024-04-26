Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:19, 26 апреля 2024Силовые структуры

В деле о теракте в «Крокусе» появился новый фигурант из Таджикистана

РБК: задержан новый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Курбонов из Таджикистана

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Новый фигурант появился в уголовном деле о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в отделе полиции.

По его данным, задержан гражданин Таджикистана Джумохон Курбонов 2003 года рождения. Он является уроженцем города Пархор.

Ему, как и всем остальным, вменяется совершение теракта. Всего по делу арестовано 12 человек.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным, количество жертв достигло 143.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на вопрос о недвижимости арестованного замглавы Минобороны

      Трамп захотел спасти мир от коммунистов и фашистов

      Москвичам назвали дату отключения отопления

      В России захотели выплатить миллионы рублей бойцу ВСУ

      Блогеры из мусульманской страны побывали в горах Сочи и оценили русский снег

      Центробанк допустил отказ от снижения ставки до конца года

      Солдаты ВСУ помогли скрыться стрелявшим в полицейского военным

      Мужчина отбился отверткой от напавшего на него аллигатора

      Лоза высказался о помощи уехавших из России звезд ВСУ

      В Британии пятерых мужчин обвинили во вражеской деятельности в пользу России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше