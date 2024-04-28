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02:29, 28 апреля 2024Мир

В Индии заявили о позоре для американских танков на Украине

Hindustan Times: отвод танков Abrams с передовой на Украине стал позором для них

Фото: Thaier al-Sudani (IRAQ) / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены отвести американские танки Abrams M1A1 с линии фронта из-за действий российских беспилотников, что является «огромным позором» для боевой машины. На это указала индийская газета Hindustan Times.

Отмечается, что использование российских разведывательных беспилотников усложнило возможности Украины по защите танков. При этом издание обратило внимание, что Abrams не защищены от «дронов-убийц».

26 апреля Associated Press заявило об отказе ВСУ от использования американских танков Abrams. Причиной, по данным агентства, стала уязвимость техники перед российскими дронами. Информацию об этом также подтвердили в Верховной Раде Украины. Позднее 47-я отдельная механизированная бригада опровергла сообщения об отводе танков Abrams.

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      Марина Совина
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