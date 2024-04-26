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10:50, 26 апреля 2024Бывший СССР

На Украине подтвердили отвод Abrams из-за уязвимости

Депутат Рады Бужанский: ВСУ отвели танки Abrams из-за уязвимости перед дронами

Фото: Octav Ganea / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвели американские танки Abrams от линии соприкосновения из-за уязвимости перед российскими дронами. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Максим Бужанский.

«Да, изменился характер войны, бронетехника ценой в миллионы становится легкой добычей дрона за несколько тысяч долларов, это очевидно», — отметил Бужанский.

По его словам, «неподходящими для классического использования» стали более 30 танков Abrams. Депутат Рады добавил, что данная техника, как и танки Leopard, была «призвана хоть как-то повысить бронепаритет» Украины.

Об отказе ВСУ от использования Abrams ранее сообщали СМИ со ссылкой на американских чиновников. Уточнялось, что специалисты из США вместе с Киевом занимаются проработкой новой тактики применения техники из-за существенно изменившейся на поле боя ситуации.

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      Екатерина Грищенко
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