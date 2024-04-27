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15:45, 27 апреля 2024Бывший СССР

В ВСУ опровергли сообщения об отводе танков Abrams

В 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ опровергли отвод танков Abrams

Фото: Matthias Merz / dpa / Globallookpress.com

Украинские военнослужащие опровергли сообщения об отводе танков Abrams, предоставленных Киеву Соединенными Штатами. Соответствующее заявление опубликовала в Telegram 47-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Танки прекрасно показывают себя на поле боя, и мы точно не собираемся прятать [их]. (...) А тем более — оставлять нашу пехоту без такой мощной огневой поддержки», — сообщили украинские военные.

В ВСУ также подчеркнули, что не собираются публично комментировать, «с какой целью, куда и что перебрасывают Вооруженные силы Украины».

26 апреля стало известно об отказе ВСУ от использования американских танков Abrams. Причиной, по данным агентства Associated Press, стала уязвимость техники перед российскими дронами. Информацию об этом также подтвердили в Верховной Раде Украины.

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      Екатерина Грищенко
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