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02:17, 28 апреля 2024Мир

Боец СВО из Сербии пожаловался на отсутствие выплат за ранения

Боец СВО из Сербии Йокич пожаловался на отсутствие выплат за два ранения

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Сербский доброволец Александр Йокич, защищающий Донбасс с 2021 года и участвовавший в боях за Мариуполь и под Угледаром пожаловался на отсутствие выплат за два ранения, полученных в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА Новости.

Он рассказал, что приехал в Донецкую народную республику (ДНР) сразу после окончания школы. Он участвовал в боях за Мариуполь и в марте 2022-го был тяжело контужен. Второе ранение мужчина получил в мае того же года при штурме «Азовстали». Йокич спасал раненых сослуживцев и попал под минометный обстрел.

«За первое заверили, что получу, но для этого нужно иметь российское гражданство. А по второму пришел письменный отказ, где указывают, что травмировался я по собственной неосторожности», — объяснил он.

В 2023 году президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья всех участников СВО. Размер компенсации зависит от степени тяжести полученных травм, которая определяется военно-медицинскими организациями Минобороны.

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      Марина Совина
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