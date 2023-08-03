Президент Путин подписал указ об обязательном страховании жизни добровольцев СВО

Президент России Владимир Путин 3 августа подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев — участников специальной военной операции (СВО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Размер компенсации зависит от степени тяжести полученных травм, которая определяется военно-медицинскими организациями Министерства обороны.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи. Глава государства ранее сообщал, что в ряды российской армии привлекли более 150 тысяч контрактников, а вместе с добровольцами эта цифра составляет 156 тысяч человек.

В конце июня 2023 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил об отсутствии необходимости в новых добровольцах для СВО.