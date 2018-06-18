Популярный телеведущий лишился работы из-за обвинений в изнасиловании бывшей

Популярный телеведущий Крис Хардвик (Chris Hardwick) был временно отстранен от работы на канале AMC после того, как его бывшая девушка Хлое Дикстра (Chloe Dykstra) обвинила его в насилии. Об этом сообщает CNN.

Администрация канала AMC сообщила, что шоу «Разговор с Крисом Хардвиком» (Talking With Chris Hardwick) временно не будет транслироваться. «У нас были хорошие рабочие отношения с Крисом Хардвиком уже много лет. Мы очень серьезно воспринимаем тревожные обвинения, которые появились вчера», — заявило руководство.

Хардвик будет полностью отстранен от сотрудничества до выяснения обстоятельств. На канале также уточнили, что он исключен из числа модераторов панелей AMC и BBC America на международном фестивале Comic-Con.

В середине июня Дикстра опубликовала на платформе Medium большой пост, посвященный ее трехлетним токсичным отношениям с неким взрослым мужчиной, который был мировой знаменитостью. По ее словам, он неоднократно принуждал ее к сексу, а также эмоционально подавлял.

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Имя Хардвика в тексте не называлось, однако читатели уверены, что речь идет о нем: на это указывают 20-летняя разница в возрасте и ремарка о том, что бывший бойфренд был выздоравливающим алкоголиком. Хардвик, в свою очередь, опроверг все обвинения, заявив, что всегда хотел лучшего для бывшей девушки.

Телеведущий известен как лицо афтер-шоу, выходящих после эпизодов телесериалов «Ходячие мертвецы», «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», где новые серии обсуждались с приглашенными звездами и поклонниками этих фильмов.

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