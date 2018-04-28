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Военная журналистка поведала о пережитых 20 лет назад домогательствах

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Бывший военный корреспондент NBC Линда Вестер (Linda Vester) обвинила в сексуальных домогательствах известного телевизионного журналиста и писателя Тома Брокау (Tom Brokaw), бывшего в 1990-е годы ее начальником. Обращение Вестер опубликовало издание Variety.

Журналистка утверждает, что двадцать лет назад дважды стала жертвой Брокау: с ее слов, он приставал к ней во время работы в офисах канала NBC в Нью-Йорке и Денвере. Оба раза начальник пытался ее схватить, применяя грубую силу, и однажды пытался принудить ее к поцелую. «Он был самым сильным человеком на работе, а я была на самой низкой должности», — сказала Вестер.

Сам Брокау все обвинения отрицает, утверждая, что дважды встречался с Вестер, потому что девушка нуждалась в его совете по поводу своей карьеры.

При этом сообщается, что еще одна женщина, пожелавшая остаться анонимной, связалась с журналистами по электронной почте и также сделала заявления относительно некорректного поведения Брокау со своими сотрудниками в прошлом.

52-летняя Линда Вестер работала на NBC с 1989 года в течение десяти лет. Она освещала такие военные события как операция «Буря в пустыне», геноцид в Руанде и государственный переворот в Гаити. 78-летний Брокау был шеф-редактором ночных новостей на этом канале с 1982 по 2004 год. Он является признанным телевизионным деятелем, автором нескольких книг и лауреатом множества премий.

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