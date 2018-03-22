Журналист-гей обвинил Жириновского в домогательствах

Журналист издания «Настоящее время», открытый гей Ренат Давлетгильдеев сообщил о домогательствах со стороны Владимира Жириновского и членов ЛДПР. Об этом он написал в своем Facebook.

«Да, [депутат Госдумы] Леонид Слуцкий — глубоко гетеросексуальный человек. Но ведь десятки депутатов предпочитают увозить по спецбаням именно мальчиков», — заметил он.

Давлетгильдеев вспомнил историю о том, как его после финала конкурса «Мисс Россия» в Гостином дворе пытались увезти в сауну помощники Жириновского. «Сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном», — признается журналист. «Моя история — ерунда по сравнению с тем, что бывало в той же ЛДПР», — добавил он.

Финал конкурса, о котором рассказывает Давлетгильдеев, прошел в декабре 2006 года. Его статья по итогам мероприятия была опубликована в «Газете.ру».

В среду, 21 марта, комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналистов на поведение депутата Леонида Слуцкого. По итогам встреч с корреспондентом «Русской службы Би-би-си» Фаридой Рустамовой и продюсером «Дождя» Дарьей Жук, которые открыто заявили о случаях домогательств со стороны парламентария, комиссия признала поведение парламентария приемлемым.

После решения комиссии многие издания, в том числе «Лента.ру», объявили бойкот Слуцкому.

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