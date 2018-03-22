Ургант обсудил поведение депутата Госдумы с кобелем

Ведущий Первого канала Иван Ургант обсудил со щенком бигля поведение депутатов Госдумы. Фрагмент выпуска опубликован на официальном YouTube-канале передачи.

В рамках рубрики «Ми-ми-ми» Ургант продемонстрировал зрителям щенка в корзинке, взял его на руки и спросил: «У меня к тебе один маленький вопрос, малюсенький вопрос, ответишь для Первого канала? Скажи, вот вы, кобели, как относитесь к поведению некоторых депутатов в Госдуме?». На этом рубрика закончилась.

Ургант не называл конкретных имен и не обсуждал сложившуюся ситуацию, лишь намекнув на скандал в парламенте.

Ранее 22 марта обвиненный в домогательствах депутат Госдумы Леонид Слуцкий уточнил, что не извинялся перед жаловавшимися на его поведение журналистками, а просто поздравил всех женщин с праздником. Речь идет о публикации в Facebook от 8 марта, в которой он, «пользуясь случаем», попросил прощения «у тех, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания».

В среду, 21 марта, думская комиссия по этике сочла поведение Слуцкого приемлемым. Выводы были сделаны после встреч с корреспондентом «Русской службы Би-би-си» Фаридой Рустамовой и продюсером «Дождя» Дарьей Жук, которые открыто заявили о случаях домогательств со стороны парламентария. После решения комиссии многие издания, в том числе «Лента.ру», объявили бойкот Слуцкому.

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