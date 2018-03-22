Песков отреагировал на скандал с домогательствами в Госдуме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать бойкот, объявленный рядом российских СМИ депутату Леониду Слуцкому, обвиненному в домогательствах. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 22 марта.

«Это не вопрос администрации президента», — сказал Песков.

В ответ на просьбу прокомментировать само решение комиссии по этике представитель Кремля отметил, что «это вопрос Государственной думы». Песков также отказался уточнить, в курсе ли происходящего президент Владимир Путин. «Я думаю, я все сказал по этой теме», — ответил он.

Накануне думская комиссия по этике не нашла «поведенческих нарушений» у главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, которого три журналистки обвинили в домогательствах. После этого редакции нескольких СМИ объявили о бойкоте депутата и отзыве своих журналистов из Госдумы. В их числе «Лента.ру», РБК, «Дождь», «Коммерсантъ», «Эхо Москвы». Сам парламентарий все обвинения отвергает и считает их «низкопробной провокацией».

7 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что оценивать информацию о поведении Слуцкого необходимо в рамках закона, а также проанализировать, не намеренная ли это провокация.

В прессе ситуацию сравнили с разгоревшимся осенью 2017 года скандалом в Голливуде, когда многие звезды шоу-бизнеса рассказали о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна.

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