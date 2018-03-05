Жириновский испугался за судьбу человечества из-за обиженных мужчин

«Эпидемия» обвинений в домогательствах может уничтожить человечество, считает кандидат в президенты России от партии ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом политик написал в своем Telegram-канале в понедельник, 5 марта.

«Нужно понимать, что если эпидемия обвинений против мужчин не прекратится — это приведет к тому, что нормальные отношения полов вообще могут закончиться. Вместо любви мужчины и женщины будут ненавидеть друг друга!» — считает Жириновский.

Политик призвал представить возможные последствия: «Любой понимает, что это чревато просто гибелью нас как вида».

Лидер ЛДПР также выразил уверенность в том, что мужчин и женщин сталкивают те же силы, что в свое время «стравливали коммунистов и фашистов, западные и восточные миры». «Цель манипуляторов — остановить здоровое развитие человечества, подчинить людей себе, сделать заложниками стереотипов и извлекать из этого выгоду», — уверен Жириновский.

В феврале в Госдуме обсудили возможность юридического определения приставаний и домогательств на рабочем месте. С такой инициативой выступила заместитель председателя комитета по делам семьи Оксана Пушкина. За подобные нарушения предложили ввести административную ответственность в виде штрафов.

В том же месяце несколько российских журналисток рассказали о домогательствах со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Политик отверг обвинения в свой адрес. В прессе ситуацию сравнили с разгоревшимся осенью 2017 года секс-скандалом в Голливуде, когда многие звезды шоу-бизнеса рассказали о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. После этого в январе 2018 года стартовало движение Time's Up («Время вышло»), направленное на защиту от сексуальных домогательств и дискриминации.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Для Жириновского это уже шестая попытка побороться за пост главы государства.

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