В Голливуде мужчины восстали против сексуального насилия

В Голливуде мужчины объединились против сексуального насилия, призвав других мужчин взять на себя ответственность за происходящее, сообщает The Hollywood Reporter.

В своем открытом письме актеры, сценаристы и продюсеры, в числе которых звезда сериала «Друзья» Дэвид Швиммер, поддержали переживших домогательства женщин, мужчин и тех, кто не определился со своим полом.

«Большинство сексуальных преступлений совершается именно мужчинами, — говорится в обращении. — Поэтому обязанностью каждого из нас является донести до своих друзей и коллег, что сексуальные домогательства недопустимы не только в Голливуде, но и вообще везде».

Знаменитости также запустили кампанию под хештегом #AskMoreOfHim («Требуй от него больше»), направленную против домогательств. Она перекликается с аналогичными движениями в поддержку жертв сексуального насилия #MeToo («Меня тоже») и #Time'sUp («Время вышло»).

Хештеги #MeToo и #Time'sUp используют в соцсетях те, кто пережил сексуальные домогательства и насилие, и желающие поддержать пострадавших. #MeToo получил широкое распространение в октябре 2017 года после того, как голливудские актрисы обвинили в харассменте продюсера Харви Вайнштейна.

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