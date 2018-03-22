Депутат Госдумы после скандала со Слуцким рассказала об отсутствии «домагиваний»

Член комиссии Госдумы по этике Раиса Кармазина в разговоре с порталом The Insider объяснила, что не видит нарушений в действиях депутата Леонида Слуцкого, которого обвиняют в домогательствах.

По словам Кармазиной, обвинения в адрес парламентария не доказаны: «Леонид — благороднейший человек! Не верю ни одному слову! Почему эти журналистки так долго ждали?»

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Комиссия по этике 21 марта не нашла «поведенческих нарушений» у депутата. В ответ на вопрос The Insider, почему депутаты не прослушали аудиозапись, которая могла бы подтвердить домогательства, Кармазина заявила, что «мы — не следственные органы».

«Я не защищаю Слуцкого. Я здесь нарушений не вижу», — добавила депутат.

Отвечая на вопрос, поддержит ли она законопроект о сексуальных домогательствах, если такой документ внесут в Госдуму, Кармазина сообщила, что надо смотреть на его содержание: «Я себя сама защищала и защищаю. Ко мне никто не домагивался. Была в триста раз красивее, чем они! И не глупее их! 50 лет работаю — 49 лет стажа будет 1 июля — с 18 лет, никто не домагивался! Никто не домагивался! Не давала повода и не давала ничего! А если бы кто домогнулся — влепила бы!»

В феврале корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова, продюсер «Дождя» Дарья Жук и заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе рассказали о домогательствах Слуцкого. Депутат обвинения отрицает, в марте он опубликовал в Facebook пост, где попросил «прощения у тех, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания». Как писал «Коммерсантъ», на заседании комиссии по этике Слуцкий подчеркнул, что его слова не относятся к претензиям журналисток.

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