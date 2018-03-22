Журналист-гей раскрыл подробности домогательств Жириновского

Журналист издания «Настоящее время» Ренат Давлетгильдеев, публично заявивший о домогательствах лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раскрыл «Ленте.ру» подробности инцидента.

По его словам, он брал у политика интервью в 2006 году в Гостином дворе, где проходил конкурс «Мисс Россия». «Я, юный мальчик, журналист, сосунок, беру комментарий у Жириновского, просто ловя его в фойе, он трогает меня руками, довольно навязчиво», — рассказал журналист.

«Затем ко мне подходят помощники [лидера ЛДПР] и, подхватывая под руки, предлагают поехать с ними в сауну. Я довольно испуганно что-то бормочу и убегаю в зал к людям», — продолжил он. Молодой человек в итоге никуда не поехал. «[Меня] даже до машины не дотащили», — отметил он.

Давлетгильдеев пояснил, почему ничего не предпринял после этого случая. «Потому что тогда и общественной дискуссии о харассменте такой не было, плюс [я переживал] момент осознания собственной гомосексуальности и попытки ее скрыть», — сказал журналист.

«Лента.ру» попыталась связаться с пресс-секретарем Жириновского, однако на момент публикации новости его телефон был недоступен.

Ранее Давлетгильдеев, открытый гей, публично заявил о домогательствах со стороны Жириновского в своем Facebook. Он также намекнул на другие подобные инциденты с участием членов ЛДПР и «десятков депутатов», которые «предпочитают увозить по спецбаням именно мальчиков».

В среду, 21 марта, комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналистов на поведение депутата Леонида Слуцкого. По итогам встреч с корреспондентом «Русской службы Би-би-си» Фаридой Рустамовой и продюсером «Дождя» Дарьей Жук, которые открыто заявили о случаях домогательства со стороны парламентария, комиссия признала поведение Слуцкого приемлемым. После этого решения комиссии многие издания, в том числе «Лента.ру», объявили бойкот Слуцкому.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!