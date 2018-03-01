Журналистка «КП» пожаловалась на развратных чиновников

Корреспондент газеты «Комсомольская правда» Елена Кривякина рассказала, как ее домогались высокопоставленный чиновник из министерства топлива и энергетики и известный, по ее словам, депутат Госдумы. Об этом говорится в публикации издания.

По словам Кривякиной, она столкнулась с сексуальными домогательствами в молодости, когда поехала в командировку в Заполярье. Тогда двое мужчин из властных кругов приставали к ней, «открыто требовали продолжения банкета» и угрожали. Их имена журналистка не называет.

После возвращения в Москву парламентарий довез девушку до дома, сказав напоследок: «Заходи ко мне в Думу, выпишу тебе пропуск, у меня огромный кабинет с диваном. Но помалкивай».

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Кривякина пишет, что 20 лет молчала о случившемся. «"У них наверху так принято, и я ничего не докажу", — решила я после командировки и перекрестилась, что так легко отделалась. Осталось лишь омерзение и возмущение этой чиновничьей вседозволенностью», — вспоминает она.

Ранее в Госдуме обсуждались вопросы о юридическом определении понятия «харассмент на рабочем месте» и введении административной ответственности за подобные нарушения. Инициатором обсуждения была заместитель председателя комитета по делам семьи Оксана Пушкина.

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