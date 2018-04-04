На «Пусть говорят» распекли олимпийскую чемпионку за рассказ об изнасиловании

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Ольга Корбут и Ренальд Кныш

Гости студии «Пусть говорят» осудили четырехкратную олимпийскую чемпионку Ольгу Корбут после признаний в том, что ее неоднократно насиловал тренер Ренальд Кныш. Заявление прозвучало в эфире программы от 3 апреля.

«Это было — как это по-русски сказать? По-английски это molest. Посягательства? Домогательства? И, наконец, перед олимпийским турниром (в Мюнхене в 1972 году — прим. «Ленты.ру») он меня просто изнасиловал. Это правда. Я живу с этим, это очень тяжело. Конечно, я скрывала это, потому что это было стыдно», — сказала бывшая спортсменка.

В словах Корбут усомнился политолог Михаил Синельников-Оришак. Он заявил, что тренер не мог насиловать спортсменку, поскольку на Олимпиаде они жили в разных местах и по разному режиму. Корбут пояснила, что он насиловал ее не во время, а перед Олимпиадой в минской гостинице «Юбилейная», предварительно подпоив коньяком. Тогда гимнастке было 17 лет.

Олимпийская чемпионка Ольга Карасева заявила, что находится в замешательстве, и уточнила, не перепутала ли Корбут домогательство с проявлением симпатии. Та ответила, что секс был не по взаимному согласию и повторился не один раз по возвращении с соревнований. Корбут также заявила, что Кныш ее избивал. По ее словам, домогательства прекратились, когда он испугался огласки: тренер посягал и на других несовершеннолетних спортсменок, а одна из девочек пожаловалась на это родителям.

С Кнышем студия связалась по Skype. Мужчина отверг обвинения, назвал бывшую подопечную «гадиной», «паскудой» и «сволочью», а затем объяснил, что при подготовке к состязаниям демонстрировал Корбут всю свою любовь и говорил, что «она очень хорошая, красивая, умная, талантливая». «Это для того, чтобы вдохновлять ее, чтобы она тренировалась, потому что знал: человек в состоянии вдохновения становится гениальным. Вот я и старался сделать ее гениальной», — пояснил бывший тренер.

Бывший следователь прокуратуры Владимир Калиниченко назвал обвинения бездоказательными, а также заявил, что и о принуждении к сексу речи быть не могло, поскольку Корбут не находилась в зависимом положении от тренера, а значит, произошедшее было по взаимному согласию. «Начали в Америке, подхватили в России — везде звучит "сексуальное домогательство". Но домогательство не является уголовным преступлением», — заключил Калиниченко.

Спортивный комментатор Владимир Гомельский напомнил, что обвинения в домогательствах — бич спортивных тренеров. Он указал, что в советское время тренера по фигурному катанию Станислава Жука тоже обвиняли в домогательствах, но удалось доказать его невиновность. «Это специфика труда мужчины-тренера с женщиной-спортсменкой», — сделал вывод Гомельский.

За спортсменку пытались вступиться несколько человек из зрительного зала, но микрофон им не дали.

Выпуск вызвал возмущение у части зрителей передачи. Они высказали негодование в Facebook. «Выключил я на том моменте, когда Шатилова (диктор центрального телевидения) вместе с Ненашевой (певица народных песен) стали кланяться (в прямом смысле) тренеру и говорить ему "спасибо" за Оленьку Корбут, что сделал из нее настоящую олимпийскую чемпионку и такого прекрасного человека!» — возмутился пользователь Daniel Titov, обративший внимание на реакцию гостей шоу. Его пост собрал на Facebook более полусотни репостов и более тысячи лайков.

«Люди, которые требуют "доказательств", вообще понимают, о чем они говорят? Какие доказательства могла собрать девочка в обсуждаемой ситуации, кому она могла рассказать? Уважаемый же человек, тренер, никто не поверит, со всеми так, наверное», — написала адвокат Дарья Тренина.

Некоторые пользователи засомневались в том, что Корбут говорит правду, намекнув на то, что женщина оговорила тренера, польстившись на гонорар от продюсеров шоу и желая вновь обрести популярность на актуальной теме. Другие напомнили, что Корбут заявляла об изнасиловании еще в 1999 году. Тогда она дала интервью американскому таблоиду National Enquire, но в России история не имела огласки.

В феврале 2017 году Корбут продала пять своих Олимпийских медалей на аукционе, выручив за них 180 тысяч долларов.

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