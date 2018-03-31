Музей отказался возвращать украденное золото Олимпиады советской чемпионке

Московский музей спорта отказался возвращать украденную золотую олимпийскую медаль советской гимнастке Ольге Корбут. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Вернулась домой из Москвы, где я славно повеселилась. Я даже нашла одну из своих золотых медалей, завоеванных на Играх-1972 в Музее спорта. Ее украли у меня спустя несколько дней после того, как я выиграла ее. Я искала ее 46 лет. Музей не позволил мне забрать медаль, потому что она якобы является собственностью Российской Федерации», — рассказала Корбут.

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Спортсменка также отметила: музей подтвердил, что эта награда принадлежит ей, потому что на обратной стороне было выгравировано ее имя. «Однажды я вернусь, моя борьба не окончена», — подчеркнула гимнастка.

В феврале 2017 года Корбут выставила на аукцион пять медалей, завоеванных ею на Олимпийских играх 1972 и 1976 годов, и выручила за их продажу 230 тысяч долларов.

Корбут — четырехкратная олимпийская чемпионка и двукратный серебряный призер Игр. На Олимпиаде 1972 года в Мюнхене она выиграла три золота и одно серебро, четыре года спустя в Монреале — золото и серебро. Она первой выполнила уникальный гимнастический элемент, названный впоследствии «петлей Корбут».

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