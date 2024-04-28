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04:09, 28 апреля 2024Мир

Россия ответила на намеки посла Литвы об ударе по Крымскому мосту

Полянский обратил внимание на пост посла Литвы о Крымском мосту
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский ответил на пост посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичуса о Крымском мосту и запущенной ракете. Свое сообщение он опубликовал в соцсети X.

Дипломат напомнил о посте главы МИД Польши Радослава Сикорского, который в сентябре 2022 года в своих соцсетях опубликовал фотографию с места аварии газопроводов «Северный поток» с подписью «Спасибо, США». По мнению зампостпреда России в ООН, этот пост «вдохновляет балтийских собачонок США». «Они неистово лают сейчас, но потом будут жалостно скулить, когда настанет судный день и они пожалеют о всех подобных ляпах», — заявил дипломат.

Ранее Линкявичус намекнул на новый удар по Крымскому мосту. «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время», — написал он.

В сентябре 2022 года Сикорский опубликовал в социальной сети X пост со взорванными ветками газопровода и подписал «Спасибо, США». К своему посту он также приложил цитату президента США Джо Байдена, заявлявшего о готовности уничтожить «Северный поток». Позже политик удалил свой пост.

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      Марина Совина
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