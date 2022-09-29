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Поблагодаривший США за взрывы на «Северном потоке» польский депутат удалил твит

Поблагодаривший США за повреждение «Северного потока» экс-глава МИД Польши удалил твит
Сюжет«Северный поток-1»:

Фото: Swedish Coast Guard / Reuters

Занимавший с 2007 по 2014 год пост главы МИД Польши евродепутат Радослав Сикорский удалил из Twitter пост, в котором поблагодарил США за повреждение труб газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

РИА Новости отмечает, что слова политика были встречены резкой критикой среди его соотечественников. По данным агентства, в стране захотели проверить источники его финансирования.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление депутата Европарламента и экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который в своем Twitter написал фразу «Спасибо, США» и разместил цитату американского лидера Джо Байдена, угрожавшего уничтожить газопровод и утверждавшего, что у Соединенных Штатов имеется такая возможность.

26 сентября оператор газопровода Nord Stream AG уведомил о падении давления в «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Диспетчеры выяснили, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море. «Одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море беспрецедентно», — прокомментировали произошедшее в компании.

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Варвара Кошечкина
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