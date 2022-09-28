Захарова заинтересовалась заявлением польского депутата по «Северному потоку»

Захарова расценила слова евродепутата по «Северному потоку» как заявление о теракте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление депутата Европарламента и экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского по поводу инцидента на нитках газопровода «Северный поток». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Сикорский в твиттере поблагодарил США за сегодняшнюю аварию на российских газопроводах. Это официальное заявление о теракте?» — задалась вопросом дипломат.

Ранее Сикорский в своем Twitter написал фразу «Спасибо, США» и разместил цитату американского лидера Джо Байдена, угрожавшего уничтожить газопровод и утверждавшего, что у Соединенных Штатов имеется такая возможность.

Мелочь, а приятно Радослав Сикорский депутат Европарламента

Подводные взрывы

26 сентября оператор газопровода Nord Stream AG заявил о падении давления в «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Диспетчеры выяснили, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море. «Одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море — беспрецедентно», — заявили позднее в компании.

27 сентября Датское энергетическое управление подтвердило, что утечки из газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» могут быть следствием преднамеренного действия.

Там не маленькая трещина, а действительно большая дыра Датское энергетическое управление

Позднее сейсмолог Бьорн Лунд раскрыл, что в районе утечек на «Северном потоке» было зафиксировано два подводных взрыва. Данные зафиксированы 30 измерительными станциями на юге Швеции. Один взрыв произошел ночью, а другой — вечером понедельника. Сейсмологи Уппсальского университета в Швеции также подсчитали, что один из взрывов был эквивалентен по мощности более 100 килограммам тротила.

Поиски виновных

В Кремле заявили, что чрезвычайно обеспокоены ситуацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что нельзя исключать ни одного варианта, включая диверсию.

Немецкие власти также допускают, что ЧП на газопроводе могло стать следствием диверсии. Ее целью могло стать создание неопределенности на европейских газовых рынках. В целом Берлин рассматривает случившееся как целенаправленную атаку на газовую инфраструктуру.

Швеция расценивает утечки на обоих газопроводах «Северный поток» как «грубый саботаж». Уточняется, что полиция составила протокол и сотрудничает с другими ведомствами по данному вопросу.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заподозрил Россию в намеренном повреждении газопровода. Он назвал удивительным совпадением факт, что взрывы на нитках «Северного потока» произошли в один день с открытием газопровода Baltic Pipe. «Это, вероятно, сигнал со стороны России. Мы ожидаем, чтобы подтвердились предположения. Это очень беспокоит, показывает, к каким средствам, к каким механизмам способны обращаться россияне, чтобы еще больше дестабилизировать Европу», — сказал политик.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что авария на газопроводе «Северный поток» не отвечает ничьим интересам. Впрочем, стало известно, что вертолеты ВВС США проводили вылеты в районе аварии на газопроводах «Северный поток», траектория их полета совпадает с местом утечек.

Также в СМИ появилась информация, что США предупреждали Германию о возможности диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» еще летом. Однако в кабинете министров Германии данную информацию не опровергли и не подтвердили, заявив, что никогда не комментируют работу спецслужб.