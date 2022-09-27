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В Швеции расценили утечки на «Северном потоке» как грубый саботаж

Sverigesradio: полиция Швеции расценила утечки на «Северном потоке» как грубый саботаж
СюжетРазрушения на «Северном потоке»:

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Шведская полиция расценивает утечки на обоих газопроводах «Северный поток» как «грубый саботаж». Об этом сообщает национальное радио Sverigesradio со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что полиция составила протокол и сотрудничает с другими ведомствами по данному вопросу. Издание также отмечает, что измерительные станции в Швеции и Дании зарегистрировали два сильных подводных взрыва незадолго до того, как стало известно об утечках.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал аварию на газопроводе «Северный поток» саботажем. Моравецкий добавил, что открытие Baltic Pipe, проложенного между Норвегий и Польшей через Данию, сможет «усилить энергетическую независимость Европы» и назвал это мерой, которая избавит Евросоюз (ЕС) от негативных последствий таких аварий.

27 сентября компания Nord Stream AG, оператор «Северного потока», объявила, что на трех нитках газопроводов системы в Балтийском море обнаружены разрушения, возникшие в одно и то же время. Морское управление Швеции подтвердило, что одна из утечек произошла на ее территории.

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Ксения Назарова
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