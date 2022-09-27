В Швеции расценили утечки на «Северном потоке» как грубый саботаж

Sverigesradio: полиция Швеции расценила утечки на «Северном потоке» как грубый саботаж

Шведская полиция расценивает утечки на обоих газопроводах «Северный поток» как «грубый саботаж». Об этом сообщает национальное радио Sverigesradio со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что полиция составила протокол и сотрудничает с другими ведомствами по данному вопросу. Издание также отмечает, что измерительные станции в Швеции и Дании зарегистрировали два сильных подводных взрыва незадолго до того, как стало известно об утечках.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал аварию на газопроводе «Северный поток» саботажем. Моравецкий добавил, что открытие Baltic Pipe, проложенного между Норвегий и Польшей через Данию, сможет «усилить энергетическую независимость Европы» и назвал это мерой, которая избавит Евросоюз (ЕС) от негативных последствий таких аварий.

27 сентября компания Nord Stream AG, оператор «Северного потока», объявила, что на трех нитках газопроводов системы в Балтийском море обнаружены разрушения, возникшие в одно и то же время. Морское управление Швеции подтвердило, что одна из утечек произошла на ее территории.