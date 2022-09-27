Госдеп США заявил об отсутствии интереса в диверсии на «Северном потоке»

Госсекретарь США Блинкен: диверсия на «Северном потоке» не отвечает ничьим интересам

Авария на газопроводе «Северный поток» не отвечает ничьим интересам, первые данные указывают на направленную диверсию. Об отсутствии выгоды в саботаже на объекте заявил госсекретарь Госдепа США Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

«По утечкам [газа] проводится расследование, первые сообщения указывают на то, что это может быть результатом нападения или акта саботажа. Но это первоначальные сообщения, и мы пока не подтвердили это. Но если это подтвердится, то это явно не отвечает ничьим интересам», — заключил госсекретарь.

Блинкен также выразил уверенность, что аварии на газопроводе не окажут существенного негативного влияния на энергетическую устойчивость Европы и готовность к зимнему отопительному сезону.

Ранее Датское энергетическое управление заявило, что утечки из газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» могут быть следствием преднамеренного действия, поскольку там «не маленькая трещина, а действительно большая дыра».

Сооснователь проекта «Ватфор» Олег Макаров высказал мнение, что диверсия, в результате которой были повреждены российские газопроводы, могла быть совершена с помощью военных подводных беспилотников, так и используя модифицированные коммерческие подводные аппараты для обслуживания газопроводов.

