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Назван вероятный способ диверсии на «Северных потоках»

«Ватфор»: диверсия на «Северных потоках», вероятно, совершена подводным беспилотником
СюжетРазрушения на «Северном потоке»:

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Диверсия, в результате которой были повреждены российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» могла быть совершена подводным беспилотником. Вероятный способ совершения саботажа назвал сооснователь проекта «Ватфор» Олег Макаров в беседе с «Лентой.ру».

По его мнению, подобную диверсию можно было совершить как с помощью военных подводных беспилотников, так и используя модифицированные коммерческие подводные аппараты для обслуживания газопроводов. «Так что тут однозначно ткнуть в исполнителя по принципу "он это может" не получится. При очень большом желании (и финансовых инвестициях) провернуть такую операцию смогли бы даже сомалийские пираты, если бы им это зачем-то понадобилось», — резюмировал Макаров.

Также эксперт подчеркнул, что на недавних натовских учениях BALTOPS22 в Балтийском море, которые проходили в июне этого года, как раз отрабатывалось применение подобных беспилотников в этом районе.

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28 июля 2022

Ранее Датское энергетическое управление заявило, что утечки из газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» могут быть следствием преднамеренного действия, поскольку там «не маленькая трещина, а действительно большая дыра».

Nord Stream AG, компания-оператор, со своей стороны ранее констатировала, что сроки восстановления трех ниток морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на данный момент оценить невозможно. Разрушения произошли одновременно, указали там.

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Дмитрий Сотак
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