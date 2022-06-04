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На Балтике пройдут военные учения НАТО Baltops

На Балтике 5–17 июня пройдут ежегодные военные учения НАТО Baltops с участием 16 стран

Фото: TT News Agency / Reuters

Ежегодные международные военные учения НАТО Baltops 22, в которых примут участие 16 стран, пройдут в регионе Балтийского моря с 5 по 17 июня. Об этом сообщает латвийский портал LSM со ссылкой на вооруженные силы страны.

Как рассказали в Национальных вооруженных силах Латвии, в Baltops 22 примут участие США, Бельгия, Болгария, Дания, Эстония, Франция, Германия, Латвия, Литва, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Турция, а также страны-партнера альянса Швеция и Финляндия.

Поскольку в этом году учения и мероприятия Baltops связаны с празднованием 500-летия Королевского шведского флота, маневры начнутся в Стокгольме. Baltops — одни из крупнейших учений в Северной Европе. В их рамках будет проведено несколько тактических маневров в водах и воздушном пространстве стран региона Балтийского моря, учения завершатся в немецком Киле.

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В Baltops 22 примут участие более 4000 военнослужащих из подразделений морских, воздушных и сухопутных войск, также морской десант, около 60 самолетов и 40 кораблей различных классов.

30 мая в Польше началась первая фаза учений объединенных ракетных войск НАТО Ramstein Legacy 2022 (RALY 22). Учения будут проходить на территории Польши и стран Прибалтики до 12 июня. В маневрах участвуют военно-воздушные силы союзников и наземные ракетные подразделения.

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Алина Гончарова
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