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В Польше начались учения ракетных войск стран НАТО

Минобороны Польши сообщило о старте первой фазы учений ракетных войск НАТО RALY 22

Фото: Ints Kalinins / Reuters

В Польше началась первая фаза учений объединенных ракетных войск НАТО Ramstein Legacy 2022 (RALY 22). О старте учебных маневров сообщил портал Fortal.pl со ссылкой на представителей польских Минобороны.

«В маневрах участвуют военно-воздушные силы союзников и наземные ракетные подразделения, которыми руководят и управляют структуры НАТО», — уточнили польские представители. Сообщается, что в учениях примут участие военнослужащие из США, Франции, Германии, Норвегии, Чехии, Словакии, Великобритании, Италии, Бельгии, Румынии, Турции и Испании.

Учения пройдут на территории Польши и стран Прибалтики с 30 мая по 12 июня. Основной задачей войск Североатлантического альянса станет выполнение упражнений учебных стрельб, повышение общей боеготовности и отработка совместных действий при несении дежурства в рамках противовоздушной обороны.

Ранее представители НАТО сообщили о начале морских учений в Балтийском море с участием четырех кораблей из США, Франции и ФРГ. Учебные маневры проходили с 27 по 30 мая вблизи акватории Швеции и Финляндии.

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Дмитрий Сотак
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