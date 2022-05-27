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Военные корабли трех стран-членов НАТО отправились на учения в Хельсинки

Военные корабли США, Франции и Германии прибудут на учения в Балтийском море

Фото: Corey Barker / U.S. Navy / Reuters

Военные корабли трех стран-членов НАТО — США, Франции и Германии — отправили на учения в Хельсинки. Они прибудут туда на период с 27 по 30 мая, пишет ТАСС.

Речь идет о двух кораблях ВМС США USS Gravely и USS Gunston Hall, французском Latouche-Tréville и немецком FGS Sachsen (последний уже прибыл в Финляндию). Немецкий корабль также будет открыт для свободного посещения публики.

После начала спецоперации России на Украине Финляндия и Швеция передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала рассмотрение этих заявок, заявив, что на территории этих стран укрываются боевики — представители «Рабочей партии Курдистана», считающейся террористической в Турции.

Российские политики не считают вступление Швеции и Финляндии в НАТО угрозой для России, однако президент Владимир Путин раскритиковал отказ Хельсинки от традиционной политики военного нейтралитета.

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Виктория Кондратьева
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