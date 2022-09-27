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В Германии допустили диверсию на «Северных потоках»

Der Spiegel: падение давления в «Северных потоках» могло быть следствием диверсии

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Немецкие власти допускают, что падение давления в газопроводе «Северный поток-2», а также в обеих нитках «Северного потока» могло стать следствием диверсии. Об этом со ссылкой на собственные источники в правительстве ФРГ сообщает Der Spiegel.

Целью возможной диверсии, отмечает издание, могло стать создание неопределенности на европейских газовых рынках. Источники оценивают случившееся как целенаправленную атаку на газовую инфраструктуру. Возможность диверсии не исключали и в Кремле.

В понедельник, 26 сентября, стало известно, что на обеих нитках «Северного потока» упало давление. То же случилось и на газопроводе «Северный поток-2». Во вторник морское управление Дании объявило о двух утечках близ «Северного потока»: их обнаружили к северо-востоку от острова Борнхольм. Nord Stream AG констатировала, что сроки восстановления трех ниток морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на данный момент оценить невозможно.

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Платон Щукин
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