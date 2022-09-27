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В Польше заподозрили Россию в повреждении «Северного потока»

Премьер Польши Моравецкий заподозрил Россию в повреждении «Северного потока»

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заподозрил Россию в намеренном повреждении газопровода «Северный поток». Об этом сообщает РИА Новости.

Он назвал «удивительным совпадением» факт, что взрывы на нитках «Северного потока» произошли в один день с открытием газопровода Baltic Pipe. «Это, вероятно, сигнал со стороны России. Мы ожидаем, чтобы подтвердились предположения. Это очень беспокоит, показывает, к каким средствам, к каким механизмам способны обращаться россияне, чтобы еще больше дестабилизировать Европу», — сказал политик.

О том, что в районе утечек на «Северном потоке» было зафиксировано два подземных взрыва, писало шведское издание svt.se. Сомнений в том, что речь именно о взрывах, нет, заявил тогда сейсмолог Бьорн Лунд. Данные зафиксированы 30 измерительными станциями.

Позднее сейсмологи Уппсальского университета в Швеции подсчитали, что мощность взрывов превысила 100 килограммов тротила.

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Марина Совина
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