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Шведские сейсмологи подсчитали мощность взрывов на «Северном потоке»

Шведские сейсмологи оценили мощность взрывов на «Северном потоке» в 100 кг тротила
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: German Centre for Georesearch / Reuters

Сейсмологи Уппсальского университета в Швеции подсчитали мощность взрывов, произошедших на нитках газопровода «Северный поток». Об этом сообщает Reuters.

По оценке ученых, второй взрыв был эквивалентен по мощности взрыву более 100 килограммов тротила.

О том, что в районе утечек на «Северном потоке» было зафиксировано два подземных взрыва, писало шведское издание svt.se. Сомнений в том, что речь именно о взрывах, нет, заявил тогда сейсмолог Бьорн Лунд. Данные зафиксированы 30 измерительными станциями.

Nord Stream AG, компания-оператор, со своей стороны ранее констатировала, что сроки восстановления трех ниток морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на данный момент оценить невозможно. Разрушения произошли одновременно.

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Марина Совина
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