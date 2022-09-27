Шведские сейсмологи подсчитали мощность взрывов на «Северном потоке»

Шведские сейсмологи оценили мощность взрывов на «Северном потоке» в 100 кг тротила

Сейсмологи Уппсальского университета в Швеции подсчитали мощность взрывов, произошедших на нитках газопровода «Северный поток». Об этом сообщает Reuters.

По оценке ученых, второй взрыв был эквивалентен по мощности взрыву более 100 килограммов тротила.

О том, что в районе утечек на «Северном потоке» было зафиксировано два подземных взрыва, писало шведское издание svt.se. Сомнений в том, что речь именно о взрывах, нет, заявил тогда сейсмолог Бьорн Лунд. Данные зафиксированы 30 измерительными станциями.

Nord Stream AG, компания-оператор, со своей стороны ранее констатировала, что сроки восстановления трех ниток морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на данный момент оценить невозможно. Разрушения произошли одновременно.