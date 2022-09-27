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Стало известно о предупреждении США о диверсиях на «Северном потоке»

Spiegel: США предупреждали Германию о возможности диверсий на «Северном потоке» летом
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

США предупреждали Германию о возможности диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» еще летом. Об этом стало известно газете Spiegel от источников.

В кабинете министров Германии данную информацию не опровергли и не подтвердили. Там добавили, что никогда не комментируют работу спецслужб.

Ранее госсекретарь Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что авария на газопроводе «Северный поток» не отвечает ничьим интересам, первые данные указывают на направленную диверсию.

27 сентября датское энергетическое управление заявило, что утечки из газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» могут быть следствием преднамеренного действия, поскольку там «не маленькая трещина, а действительно большая дыра».

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Марина Совина
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