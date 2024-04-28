Стали известны новые подробности о двенадцатом фигуранте дела «Крокуса»

РИА Новости: Курбонов из дела о теракте в «Крокусе» приехал в РФ в июле 2023 г.

Гражданин Республики Таджикистан Джумахон Курбонов, проходящий по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», приехал в Россию в июле 2023 года. Такие подробности сообщил РИА Новости сотрудник хостела, где проживал двенадцатый фигурант дела.

По его словам, 21-летний мигрант пересек границу России 3 июля прошлого года. «Наша задача — поселить мигрантов, чтобы они были под контролем, чтобы они были официальными…», — отметил собеседник агентства. При этом он не уточнил, с какого времени Курбонов проживал у них.

Сотрудник хостела добавил, что Курбонов жил в комнате на четвертом этаже. Вместе с ним жили еще десять человек.

Как считает следствие, Курбонов предоставил деньги для подготовки теракта, а также снабдил сообщников средствами связи и систематически оплачивал телефонные счета. Какую именно сумму он мог дать исполнителям нападения, не сообщается.

О задержании Джумахона Корбонова, гражданина Таджикистана 2003 года рождения, уроженца города Пархор, стало известно 26 апреля. Его задержали в Москве 11 апреля за мелкое хулиганство. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.