Арестован еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе». Он обеспечил напавших связью и деньгами

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Курбонов обеспечивал соучастников деньгами

Очередной фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле», гражданин Таджикистана Джумохон Курбонов был арестован до 22 мая. Под стражу его в субботу, 27 апреля, отправил Басманный суд Москвы. Рассмотрение ходатайства Следственного комитета России прошло в закрытом режиме.

В суде также раскрыли роль Курбонова, которую он, по версии следствия, исполнил в подготовке к теракту.

Курбонов мог купить телефоны для террористов и оплачивать номера

Следствие считает, что 21-летний мигрант предоставил деньги для подготовки теракта, а также снабдил сообщников средствами связи и систематически оплачивал телефонные счета. Какую именно сумму он мог дать исполнителям нападения, не сообщается.

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Также стало известно, что Курбонов неофициально и, вероятно, нелегально работал в России. Проживал в московском хостеле.

Курбонов стал очередным фигурантом дела

О задержании Джумахона Корбонова 2003 года рождения, уроженца города Пархор, стало известно 26 апреля. Его задержали в Москве 11 апреля за мелкое хулиганство. Он отбывал 15 суток административного ареста.

При этом, согласно данным с сайта Басманного суда Москвы, еще 28 марта было зарегистрировано дело в отношении Курбонова Ж.М.У. по статье о нарушении режима пребывания в стране. Ему тогда как раз назначили административное наказание.

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Курбонову, как и всем остальным фигурантам дела, вменяется совершение теракта. Он, по имеющимся данным, стал 13-м арестованным фигурантом дела.

В начале апреля сообщалось об 11 фигурантах. Всем им предъявили обвинения, а суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Во время очередного оперативного совещания глава СК Александр Бастрыкин дал указания по дальнейшему расследованию дела. Он подчеркнул, что нужно тщательно изучить причины и условия, которые способствовали совершению преступления.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области. Жертвами теракта числятся 145 человек.