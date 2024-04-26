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16:50, 26 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыты детали о новом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

Возможный соучастник теракта в «Крокусе» был задержан в Москве за хулиганство
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Раскрыты детали о 13-м фигуранте дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину задержали в Москве 11 апреля за мелкое хулиганство. Он отбывал 15 суток административного ареста.

Ранее стало известно, что новый фигурант появился в уголовном деле о теракте в концертном зале. Это гражданин Таджикистана Джумохон Курбонов 2003 года рождения. Он является уроженцем города Пархор. Ему, как и всем остальным, вменяется совершение теракта. Всего по делу арестовано 12 человек.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным, количество жертв достигло 143.

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      Екатерина Кашурникова
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