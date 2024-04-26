Раскрыты детали о новом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

Возможный соучастник теракта в «Крокусе» был задержан в Москве за хулиганство

Раскрыты детали о 13-м фигуранте дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину задержали в Москве 11 апреля за мелкое хулиганство. Он отбывал 15 суток административного ареста.

Ранее стало известно, что новый фигурант появился в уголовном деле о теракте в концертном зале. Это гражданин Таджикистана Джумохон Курбонов 2003 года рождения. Он является уроженцем города Пархор. Ему, как и всем остальным, вменяется совершение теракта. Всего по делу арестовано 12 человек.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным, количество жертв достигло 143.