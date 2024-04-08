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15:13, 8 апреля 2024Силовые структуры

Названо число фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

СК: 11 человек проходят фигурантами по делу о теракте в «Крокусе»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Фигурантами по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» сейчас проходят 11 человек. Такое число «Ленте.ру» назвали в Следственном комитете (СК) России.

Следователи предъявили им обвинения, а суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Во время очередного оперативного совещания глава СК Александр Бастрыкин дал указания по дальнейшему расследованию дела. Он подчеркнул, что нужно тщательно изучить причины и условия, которые способствовали совершению преступления.

5 апреля стало известно, что Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении 11-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Им оказался уроженец Таджикистана Шарипзода Мухаммад Зоир, который обвиняется по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ.

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