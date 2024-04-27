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14:13, 27 апреля 2024Силовые структуры

Нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Курбонова отправили под стражу

Суд в Москве арестовал фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Курбонова до 22 мая
Начало событий в новости Нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Курбонова потребовали арестовать

Фото: Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы

Басманный суд Москвы отправил под стражу нового фигуранта уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Джумохона Курбонова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Курбонов пробудет под арестом до 22 мая. Рассмотрение ходатайства Следственного комитета России прошло в закрытом режиме, уточняет ТАСС.

Согласно оглашенным материалам, Курбонов находится в России нелегально, проживал в одном из столичных хостелов и был незаконно устроен на работу. По версии следствия, он занимался обеспечением террористов средствами телекоммуникационной связи и их систематической оплатой.

О задержании Курбонова стало известно в пятницу, 26 апреля. Ему, как и всем остальным, вменяется совершение теракта, произошедшего в подмосковном «Крокусе» перед концертом группы «Пикник» 22 марта.

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      Олеся Мицкевич
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