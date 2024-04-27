Нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Курбонова отправили под стражу
Басманный суд Москвы отправил под стражу нового фигуранта уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Джумохона Курбонова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.
Курбонов пробудет под арестом до 22 мая. Рассмотрение ходатайства Следственного комитета России прошло в закрытом режиме, уточняет ТАСС.
Согласно оглашенным материалам, Курбонов находится в России нелегально, проживал в одном из столичных хостелов и был незаконно устроен на работу. По версии следствия, он занимался обеспечением террористов средствами телекоммуникационной связи и их систематической оплатой.
О задержании Курбонова стало известно в пятницу, 26 апреля. Ему, как и всем остальным, вменяется совершение теракта, произошедшего в подмосковном «Крокусе» перед концертом группы «Пикник» 22 марта.