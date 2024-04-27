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13:21, 27 апреля 2024Силовые структуры

Нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Курбонова потребовали арестовать

СК просит суд арестовать фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Курбонова

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Следственный комитет России обратился в суд с ходатайством об аресте нового фигуранта уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохона Курбонова. Об этом сообщает РИА Новости.

В Басманный суд Москвы поступили материалы, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.

О задержании Корбонова стало известно 26 апреля. Он — гражданин Таджикистана 2003 года рождения из города Пархор. Его уже задержали в Москве 11 апреля за мелкое хулиганство. Он отбывал 15 суток административного ареста.

Ему, как и всем остальным, вменяется совершение теракта. Всего по делу арестовано 12 человек.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным, количество жертв достигло 143.

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      Любовь Ширижик
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