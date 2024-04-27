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14:22, 27 апреля 2024Силовые структуры

Стала известна роль Курбонова в совершении теракта в «Крокусе»

Курбонов обеспечил соучастников по делу о теракте в «Крокусе» связью и деньгами
Начало событий в новости Нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Курбонова отправили под стражу
Джумахон Курбонов

Джумахон Курбонов . Кадр: Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Гражданин Республики Таджикистан Джумохон Курбонов, проходящий по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле», обеспечил соучастников средствами связи и денежными средствами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, который его арестовал.

По версии следствия, Курбонов предоставил финансовые средства для подготовки теракта, а также снабдил сообщников средствами телекоммуникационной связи и систематически их оплачивал.

Курбонов неофициально работал в России и проживал в московском хостеле.

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая.

О задержании Курбонова стало известно в пятницу, 26 апреля. Ему, так же как и всем остальным, вменяется совершение теракта, произошедшего в подмосковном «Крокусе» перед концертом группы «Пикник» 22 марта.

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      Любовь Ширижик
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