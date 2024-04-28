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04:18, 28 апреля 2024Экономика

Европейская страна отказалась платить репарации бывшим колониям

Reuters: Португалия отказалась выплачивать репарации своим бывшим колониям

Фото: Unsplash

Правительство Португалии отказалось инициировать процесс выплаты репараций за рабство в колониальную эпоху. Об этом передает агентство Reuters.

В заявлении кабмина уточняется, что страна намерена «углублять взаимоотношения, уважать историческую правду». Однако у Португалии «нет программы конкретных действий» по выплате репараций. Предыдущие правительства проводили такую же политику по этому вопросу, уточнили в кабмине.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Европейский союз разморозит российские активы только после выплаты репараций Украине. «На уровне G7 продолжаются дискуссии об использовании замороженных российских активов», — уточнил он.

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      Марина Совина
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