Европейская страна отказалась платить репарации бывшим колониям

Reuters: Португалия отказалась выплачивать репарации своим бывшим колониям

Правительство Португалии отказалось инициировать процесс выплаты репараций за рабство в колониальную эпоху. Об этом передает агентство Reuters.

В заявлении кабмина уточняется, что страна намерена «углублять взаимоотношения, уважать историческую правду». Однако у Португалии «нет программы конкретных действий» по выплате репараций. Предыдущие правительства проводили такую же политику по этому вопросу, уточнили в кабмине.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Европейский союз разморозит российские активы только после выплаты репараций Украине. «На уровне G7 продолжаются дискуссии об использовании замороженных российских активов», — уточнил он.