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03:12, 28 апреля 2024Россия

В Подмосковье после таяния снега нашли около десятка беспилотников

ГУРБ МО: в Подмосковье после таяния снега нашли около десятка беспилотников

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В лесах Подмосковья после таяния снега обнаружили около десятка беспилотников, об этом говорится на сайте главного управления региональной безопасности Московской области (ГУРБ МО).

По данным ведомства, любителей отдохнуть на природе могут ждать «неприятные сюрпризы». «Вместо первых цветов вы можете наткнуться на оттаявший беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Скорее всего, эти "птички" были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) », — подчеркнули в управлении.

Эксперты предупредили, что такие беспилотники несут угрозу безопасности.

Ранее в Ульяновской области в зоне сельскохозяйственного производственного кооператива нашли беспилотник самолетного типа.

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      Марина Совина
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