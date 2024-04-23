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11:41, 23 апреля 2024Россия

Упавший беспилотник нашли возле сельхозпроизводства в российском регионе

РИА Новости: в Ульяновской области нашли упавший беспилотник самолетного типа

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ульяновской области в зоне одного сельскохозяйственных производственных кооперативов обнаружили беспилотник самолетного типа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника агентства, дрон нашли в субботу, 20 апреля. Прибывшие на место саперы обезвредили летательный аппарат, а 22 апреля его вывезли с места обнаружения.

Принадлежность дрона в экстренных службах не уточнили. Региональные власти и силовые ведомства официально информацию не комментировали.

Ранее неизвестный объект упал напротив кладбища в хуторе Реченский в Волгоградской области. Местные жители предположили, что это дрон. Один из них рассказал, что наблюдал летательный аппарат, похожий на серебристую трубу. Информацию о появлении объекта подтвердили в ЕДДС Алексеевского района, однако не уточнили, является ли он беспилотником.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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