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11:31, 23 апреля 2024Россия

Россияне заметили упавший НЛО напротив кладбища

V1.ru: в Волгоградской области заметили упавший НЛО напротив кладбища

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Алексеевском районе Волгоградской области местные жители заметили упавший неопознанный летающий объект (НЛО) напротив кладбища в хуторе Реченский. Региональные власти пока никак не комментировали ситуацию, передает портал V1.ru.

По словам местных жителей, об обнаружении объекта стало известно накануне днем. Некоторые утверждали, что к месту происшествия прибыли сотрудники полиции.

«Дрон упал напротив Реченского кладбища. Его полиция охраняет. По какой причине упал — пока не знают. Видел серебристую трубу. Полиция сказала, что ракетного типа», — поделился один из очевидцев в соцсетях.

В ЕДДС Алексеевского района факт неопознанного объекта на территории поселения подтвердили, указав, что сигнал действительно был, а на месте работали оперативники. До главы района корреспонденту V1.ru дозвониться не удалось.

Ранее сообщалось, что в Пушкино Московской области нашли военную радиостанцию, которая могла координировать дроны Вооруженных сил Украины.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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