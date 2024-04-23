Россияне заметили упавший НЛО напротив кладбища

V1.ru: в Волгоградской области заметили упавший НЛО напротив кладбища

В Алексеевском районе Волгоградской области местные жители заметили упавший неопознанный летающий объект (НЛО) напротив кладбища в хуторе Реченский. Региональные власти пока никак не комментировали ситуацию, передает портал V1.ru.

По словам местных жителей, об обнаружении объекта стало известно накануне днем. Некоторые утверждали, что к месту происшествия прибыли сотрудники полиции.

«Дрон упал напротив Реченского кладбища. Его полиция охраняет. По какой причине упал — пока не знают. Видел серебристую трубу. Полиция сказала, что ракетного типа», — поделился один из очевидцев в соцсетях.

В ЕДДС Алексеевского района факт неопознанного объекта на территории поселения подтвердили, указав, что сигнал действительно был, а на месте работали оперативники. До главы района корреспонденту V1.ru дозвониться не удалось.

Ранее сообщалось, что в Пушкино Московской области нашли военную радиостанцию, которая могла координировать дроны Вооруженных сил Украины.