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02:41, 22 апреля 2024Россия

В подмосковном лесу обнаружили подозрительную военную радиостанцию и чемодан. Как находка может быть связана с Украиной?

В Пушкино нашли военную радиостанцию, которая могла координировать дроны ВСУ

Кадр: Telegram-канал Mash

В подмосковном Пушкино обнаружили подозрительную радиостанцию и чемодан. Как сообщает Telegram-канал Mash, радиолюбители считают, что аппарат мог использоваться для координирования украинских дронов.

Военную радиостанцию, которая могла служить маячком для украинских дронов, нашли в лесу подмосковного города Пушкино. По мнению радиолюбителей, станция могла координировать украинские БПЛА

Mash

В МВД и Минобороны России никаких официальных заявлений по поводу находки не делали.

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Аппарат и чемодан нашел местный житель

Аппарат и чемодан, предварительно, советских времен, обнаружил местный житель во время прогулки с собакой. Радиостанция была примотана скотчем к сосне, на самом приемнике видны русские буквы. Чемодан мужчина трогать не стал, опасаясь, что он заминирован.

Местный житель оповестил о находке участников городского чата. Люди Пушкино вызвали полицию и попросили разобраться со странной находкой.

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В экстренных службах взрывчатку в чемодане не нашли

В экстренных службах подтвердили обнаружение радиостанции и чемодана в подмосковном Пушкино, передает РИА Новости.

Около 18:20, после обращения местного жителя, на место прибыли специалисты, в том числе кинологи, чтобы проверить подозрительную находку.

Собака не обнаружила взрывчатку, чемодан был пуст. Радиостанцию изъяли для исследований

источник в экстренных службах

18 апреля подмосковной Истре полицейские в частном доме 55-летнего местного жителя обнаружили склад боеприпасов и стрелкового оружия. Мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение и перевозка оружия и боеприпасов»).

3 апреля в подмосковном поселке Обухово полицейские нашли боеприпасы в квартире ранее судимого 35-летнего местного жителя. Арсенал он хранил в шкафу.

2 апреля ФСБ пресекла канал ввоза крупной партии взрывчатки в церковной утвари и православных иконах с Украины. Взрывчатку удалось изъять в Псковской области.

27 марта стало известно, что правоохранителям удалось пресечь канал поставки оружия в Башкирию. В результате в рамках «контрольной закупки» были задержаны трое изготовителей.

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      Марина Совина
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