Канал поставки оружия в российский регион пресекли сотрудники полиции

Полиция пресекла канал поставки оружия в Башкирию и задержала его изготовителей

Сотрудники полиции пресекли канал поставки оружия в один российский регион — Башкирию — и задержали троих изготовителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, задержание злоумышленников прошло в рамках «контрольной закупки». Силовики связались с 46-летним жителем Уфы, который продал им три пистолета и патроны. Экспертиза показала, что купленное оружие и боеприпасы были изготовлены кустарным способом и пригодны для производства выстрелов.

Мужчину задержали. При нем была обнаружена самодельная ручка-пистолет, которая была направлена на исследование. Вместе с ним задержали и двух жителей Кировской области, которые также занимались изготовлением огнестрельных пистолетов. В их отношении возбуждено уголовное дело по трем эпизодам по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).

Ранее спецназ Росгвардии нашел схрон с авиационными ракетами, боеприпасами и гранатометом иностранного производства в Донецкой народной республике.