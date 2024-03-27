Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:26, 27 марта 2024Силовые структуры

Канал поставки оружия в российский регион пресекли сотрудники полиции

Полиция пресекла канал поставки оружия в Башкирию и задержала его изготовителей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Сотрудники полиции пресекли канал поставки оружия в один российский регион — Башкирию — и задержали троих изготовителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, задержание злоумышленников прошло в рамках «контрольной закупки». Силовики связались с 46-летним жителем Уфы, который продал им три пистолета и патроны. Экспертиза показала, что купленное оружие и боеприпасы были изготовлены кустарным способом и пригодны для производства выстрелов.

Мужчину задержали. При нем была обнаружена самодельная ручка-пистолет, которая была направлена на исследование. Вместе с ним задержали и двух жителей Кировской области, которые также занимались изготовлением огнестрельных пистолетов. В их отношении возбуждено уголовное дело по трем эпизодам по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).

Ранее спецназ Росгвардии нашел схрон с авиационными ракетами, боеприпасами и гранатометом иностранного производства в Донецкой народной республике.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В сети утверждают, что в зале «Крокуса» во время теракта был «сотрудник ФСБ». Кто он и что рассказал о трагедии?

      Силовики накрыли ячейку экстремистов в российском городе

      На Украине сообщили об усилении обороны Киева

      Сотрудники ГИБДД зафиксировали редкое явление

      Кандидат на пост генсека НАТО заявил Си Цзиньпину о недопустимости победы России

      Польские фермеры начнут добиваться отставки правительства

      Рогов сообщил о начале вытеснения ВСУ из Работинского выступа

      Многодетный россиянин выиграл миллион рублей в лотерею

      В Wildberries раскрыли итоги проверки мигрантов на складе

      ВМС США отложили сдачу третьего авианосца типа Ford

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше